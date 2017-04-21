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رئيس «حقوق الإنسان» في البرلمان: لم تحدث انتهاكات منذ إعلان الطوارئ

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رئيس «حقوق الإنسان» في البرلمان: لم تحدث انتهاكات منذ إعلان الطوارئ رئيس «حقوق الإنسان» في البرلمان: لم تحدث انتهاكات منذ إعلان الطوارئ

التحرير

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة، اليوم، الخميس، لوزارة الداخلية، ولقاء الوزير مجدي عبد الغفّار وقيادات الوزارة، كان هدفها الرئيسي «دعم ومساندة جهودهم في مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية التى لاهدف لها سوى اسقاط الدولة المصرية».

وأضاف في بيان صحفي، أن اللجنة رصدت استمرار الداخلية في حربها ضد الإرهاب من خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع القوات المسلحة، وأن جهاز الشرطة الوطني لن يتوانى لحظة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مهما تكلف من تضحيات.

وأشار إلى أنه منذ إعلان حالة الطواريء في «لم تتم أي انتهاكات لحقوق الإنسان، في مصر، وأن هناك تعليمات حاسمة من وزير الداخلية على ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون، خلال التعامل مع المواطنين، حتى مع إعلان حالة الطواريء».

ولفت إلى أن المواطنين يساندون جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، الذين يبادرون بإبلاغ أجهزة الأمن عن أية وقائع يرصدوها بشأن الإرهابيين.

وأوضح عابد أن لجنة حقوق الإنسان ستدعم زيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017- 2018 خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف «تبذل قصارى جهدها لإقناع بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية».

وأشار إلى خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لابد من التصدي لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فى نشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية والتكفيرية، من خلال استخدام هذه الوسائل.

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التحرير

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