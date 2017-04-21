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«دراما كروية».. ليون وأياكس يصعدان للمربع الذهبي بالدوري الأوربي

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«دراما كروية».. ليون وأياكس يصعدان للمربع الذهبي بالدوري الأوربي «دراما كروية».. ليون وأياكس يصعدان للمربع الذهبي بالدوري الأوربي

التحرير

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تمكن فريق ليون الفرنسي من عبور دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بعد الفوز على بيشكتاش التركي 7/6 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بهدفين لهدف للفريق التركي.

افتتح الفريق التركي التسجيل عبر تاليسكا في الدقيقة 27، ثم عادل لاكازيت النتيجة لليون في الدقيقة 34، قبل أن يعيد تاليسكا بشكتاش إلى المقدمة مرة أخري باحراوه الهدف الثاني بالدقيقة 58.

وفي النهاية ابتسمت ركلات الجزاء الترجيحية لصالح الفريق الفرنسي، الذي حسمها لصالحه 5-4 ليتأهل لنصف نهائي اليوروبا ليج.

وعبر أياكس أمستردام الهولندي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، رغم خسارته أمام شالكه الألماني بثلاثة أهداف لهدفين.

واستفاد أياكس الهولندي من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

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التحرير

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