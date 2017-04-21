راشفورد يقود مانشستر يونايتد لتخطي عقبة أندرلخت بالدوري الأوروبي

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تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على أندرلخت البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد.

تمكن الأرميني هنريك مخيتريان من افتتاح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 10 بعد تمريرة رائعة من راشفورد.

وتعرض الأرجنتيني ماركوس روخو، للإصابة في الدقيقو 22 ودخل بدلا منه الهولندي داني بليند.

وعادل النتيجة الجزائري سفيان هني لمصلحة أندرلخت بالدقيقة 32.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين، وسط إصابة مفزعة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ركبته.

وخطف الشاب ماركوس راشفورد التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بهدف في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي.