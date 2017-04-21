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سيلتا فيجو يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

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سيلتا فيجو يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي سيلتا فيجو يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

التحرير

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صعد سيلتا فيجو الإسباني للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 من مضيفه جينك البلجيكي في إياب دور الثمانية.

واستفاد سيلتا فيجو من فوزه 3 / 2 على نظيره البلجيكي في مباراة الذهاب التي جرت بملعب (بالايدوس) يوم الخميس الماضي، ليفوز 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني، بادر بيون سيستو بالتسجيل لمصلحة سيلتا في الدقيقة 63، قبل أن يدرك لياندرو تروسارد التعادل لجينك بعدها بأربع دقائق.

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التحرير

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