حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قتل شرطي وأضيب اثنين أخرين في هجوم في باريس، فيما أكدت روسيا مقتل المستشار العسكري الروسي سيرجي بوردوف جراء هجوم مسلحين على موقع للقوات السورية، واعتمد

مجلس صيانة الدستور الإيراني أهلية ستة أشخاص لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة لكن الرئيس السابق أحمدي نجاد لم يكن بينهم.

1 – إطلاق نار في باريس قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية

الشرطة تغلق طريق المرور أمام موقع الهجوم (أ ف ب)

قالت وكالة أنباء رويترز إن شرطي قُتل وأصيب اثنين أخريين في هجوم باريس ولقي منفذ الهجوم مصرعه. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن المسلح أطلق النار على سيارة شرطة. فيما أوضحت مصادر شرطية أن المسلح القتيل معروف للدوائر الأمنية، وتم مداهمة أحد المنازل القريبة من موقع الهجوم بالقرب من شارع الشانزليزيه بحثا عن شركاء محتملين.

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2- روسيا تؤكد مقتل مستشار عسكري في هجوم على قاعدة عسكرية سورية

خبراء روس في الكشف عن المتفجرات في سوريا (أ ف ب)

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المستشار العسكري الروسي الرائد سيرجي بوردوف جراء هجوم لمسلحين على موقع للقوات السورية. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" :" أسفر هجوم لمسلحين على ثكنة عسكرية للقوات السورية في سورية عن مقتل المستشار العسكري الروسي الرائد سيرجي بوردوف".

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3- اعتماد 6 أسماء لخوض الانتخابات الإيرانية و''أحمدي نجاد'' ليس منهم

الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد أثناء انتهائه من تسجيل اسمه كمرشح رئاسي (أ ف ب)

أكدت مصادر غير رسمية ان مجلس صيانة الدستور الإيراني وافق على أهلية ستة أشخاص لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للانباء عن المصادر قولها إن حجة الاسلام حسن روحاني(الرئيس الحالي) وآية الله ابراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف ،واسحاق جهانجيري، ومصطفي هاشمي طبا، ومصطفي مير سليم، حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأرسلت أسماء المرشحين الذين حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور اليوم الى وزارة الداخلية الإيرانية.

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4- روسيا منعت تبني بيان يدين كوريا الشمالية في الأمم المتحدة

مجلس الأمن (أرشيفية)

ذكر دبلوماسيون أن روسيا عرقلت تبني بيان في مجلس الأمن الدولي يدين التجربة الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، على الرغم من دعم الصين حليفة بيونج يانج للنص.

ويطلب النص الذي اقترحته الولايات المتحدة وأطلعت عليه وكالة فرانس برس، من بيونج يانج الامتناع عن إجراء تجارب نووية أو باليستية جديدة، بعد تجربتها الفاشلة الأحد.

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5- المحكمة العليا في باكستان تأمر بتحقيق حول رئيس الوزراء بشبهات فساد

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف (أرشيفية)

أمرت المحكمة العليا في باكستان، بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف وكشفت في اطار فضيحة "أوراق بنما" التي تحدثت عن امتلاك أبنائه شركات أوفشور.

وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار المرتقب إنه "من الضروري إجراء تحقيق معمق".

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