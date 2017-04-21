هولاند يدعو لاجتماع أمني طارئ بعد هجوم باريس

كتب – محمد الصباغ

قالت وكالة أنباء رويترز إن شرطي قُتل وأصيب اثنين أخريين في هجوم باريس ولقي منفذ الهجوم مصرعه.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن المسلح أطلق النار على سيارة شرطة. فيما أوضحت مصادر شرطية أن المسلح القتيل معروف للدوائر الأمنية، وتم مداهمة أحد المنازل القريبة من موقع الهجوم بالقرب من شارع الشانزليزيه بحثا عن شركاء محتملين.

وأفادت الداخلية الفرنسية أن الحديث عن أي دوافع لا زال مبكرًا. ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى اجتماع أمني طارئ ويلتقي مع رئيس الوزراء برنارد كازنوف.

يأتي الهجوم قبل3 أيام من الانتخابات الفرنسية الرئاسية. وتفرض الدولة حالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد سلسلة هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 230 شخصأ خلال العامين الماضيين.

و أغلقت الشرطة الفرنسية ضاحية الشانزليزيه ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الشرطة حذرت المواطنين من التواجد بالمكان.

وعلّق ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي أن باولو جينتينولي بالبيت الأبيض "يبدو أن الأمر لا ينته. يجب أن نكون أقوياء ومتيقظين".