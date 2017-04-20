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الأقصر تستقبل 500 سائح ألماني

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الأقصر تستقبل 500 سائح ألماني الأقصر تستقبل 500 سائح ألماني

التحرير

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وصل 500 سائح ألماني، إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، تزامنًا مع اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية هذا العام، بعد تنصيبها عاصمة للسياحة العالمية العام الماضي.

واستقبل المطار 4 رحلات شارتر مباشرة قادمة من مطارات "ميونخ، و دوسلدروف، و فرانكفورت، و شونفيلد"، تقل الأولى على متنها 120 سائحًا، والثانية 120، و الثالثة 160، بينما قلت الأخيرة 200.

يذكر أن مطار الأقصر الدولي شهد عودة الرحلات السياحية الألمانية بداية من شهر سبتمبر الماضي، بمعدل 4 رحلات أسبوعية، على أن تستمر حتى نهاية أبريل الجاري.

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التحرير

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