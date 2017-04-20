محافظ الدقهلية يأمر بتسليم 5 وحدات للحاجزين بالإسكان الاجتماعي

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أمر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بسرعة تسليم حاجزي 5 وحدات سكنية ضمن الحاجزين للإسكان الاجتماعي بالعمارة رقم10 بشارع داير الناحية بمدينة اجا لوحداتهم بعد الانتهاء من اصلاح كل التلفيات التي لحقت بها.



جاء قرار المحافظ، ذلك عقب ورود شكوي لعدد من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتضررهم من رفض البنك تسليمهم وحداتهم السكنية المتقدمين لحجزها وتعنت مديرية الإسكان، وقاموا بسداد الرسوم ومستحقات المرافق واجراءات نقل الملكية الا أنه لم يتم تسليمهم الوحدات بسبب قرار البنك برفض تسليم الوحدات لحاجزيها الا بعد انتهاء جميع الحاجزين بالعمارة من تسديد الرسوم وتسليمهم دفعة واحدة .



ووجه الشعراوي، سرعة تسليم الوحدات الخمسة للحاجزين بعد انتهائهم من كل الاجراءات وسداد الرسوم المقررة واجراءات نقل الملكية وعدم التقيد بإنهاء الاجراءات لجميع الحاجزين، مؤكدا القيام بإصلاح كل التلفيات التي حدثت للمرافق بها وتعرض بعضها للسرقة نتيجة تأخر تسليمها.