رغم عثوره على «برص» داخل «الرغيف».. سائق: لم أقاطع المخبز «كله زي بعضه»

التحرير

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عثر مواطن بمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، على برص داخل رغيف خبز، في أثناء تناوله العشاء مع أفراد أسرته.

وقال حسن محمد أبو رجيلة، صاحب واقعة اكتشاف البرص داخل رغيف الخبز، والمقيم بمنطقة جسر السيالة بمدينة إسنا، إنه ذهب كعادته إلى مخبز "عطية قديس" لشراء الخبز.

وأوضح أبورجيلة، الذي يعمل سائق، أنه اشترى الخبز أثناء عودته من العمل، وعاد إلى المنزل، وتناول الغداء رفقة أسرته، بشكل طبيعي.

وأضاف لـ"التحرير": "عند تناول العشاء أنا وزوجتي وأطفالي، قمت بقطع رغيف وتناولت منه أنا وزوجتي، وعند استكمالي للنصف الآخر، فوجئت بوجود برص بداخله، ما جعل أم أطفالي تصاب بالغثيان، فاحتفظت بالرغيف حتى الصباح".

وتابع: "في اليوم التالي، ذهبت إلى صاحب المخبز لكي أخبره بالواقعة، دون سوء نية من ناحيتي لتحذيره فقط بضرورة الاهتمام بما يتناوله المواطنين، لعدم تكرار الواقعة، لكنه أنكر أن هذا الخبز من مخبزه، وتحدث معي بطريقة غير لائقة، ما جعلني أقوم بتبليغ التموين".

وأشار إلى استدعائه بعد بلاغه للتموين لتحرير محضر بالواقعة في مجلس المدينة، كما تم تحويل المحضر إلى قسم الشرطة، لعمل اللازم قانونيًا.

وأوضح، أنه رغم تحريره المحضر، وقيام لجنة مشكلة من الصحة والتموين، بعمل حملة على المخبز وضبط مخالفات أخرى، إلا أنه لم يغلق حتى الآن، لحين انتظار قرار من المحافظة.

وبسؤاله بشأن تغييره للمخبز الذي يشتري منه، قال إنه لم يقاطع المخبز، واستمر في شراء حصته من الخبز كالمعتاد، موضحا "كله زي بعضه"، فضلا عن إثبات عدم وجود مشكلة شخصية بينه وبين صاحب المخبز، وإنما شكواه لتحقيق العدالة فقط، بحسب قوله.

من جانبه أشار عبد السميع راجح، مدير إدارة تموين إسنا، إلى أنه بعد الإبلاغ عن الواقعة من قبل المواطن، تم تحرير محضر بالواقعة، ومعاينة الرغيف من قبل مفتش الأغذية، الذي أثبت أن "البرص" ممتزج بنسيج الخبز داخل الرغيف، ما يمكنه من إصابة متناوله بسموم، وإنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي، ما أدى إلى التحفظ عليه، وتحرير محضر آخر بقسم الشرطة حمل الرقم 5441 جنح مركز شرطة إسنا.

وأردف، أنه صدر مساء اليوم، القرار رقم 92 لسنة 2017 من مجلس مدينة إسنا، بغلق المخبز بالطريق الإداري بناءً على تقرير مفتش الأغذية وقرار الصحة المهنية، وتنفيذ القرار بدءًا من الغد لأجل غير مسمى، لحين إتمام جميع الإجراءات الخاصة بصحة المخبز ومطابقته للمواصفات.