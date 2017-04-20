وزير النقل: «استقليت قطارًا للعياط فوجدت عدد ركاب العربة يصل لـ300 شخص»

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قال الدكتور المهندس هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، إن المزلقان يتكلف 2.5 مليون جنيه ويجب التنسيق مع الوحدات المحلية قبل إنشائه، مشيرًا إلى أن «1230 عدد مزلقانات السكة الحديد الشرعية وغير الشرعية 3 أضعاف هذا الرقم».

أضاف عرفات، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «معهد وردان للسكة الحديد يؤهل السائقين ونسعى لإنشاء معهد تكنولوجي»، مستكملًا: «استقليت قطار للعياط ووجدت أن عدد الركاب بالعربة يصل لـ300 راكب».

تابع: «أدخلنا 212 عربة قطار حديثة (ستانلس ستيل) في الخدمة، وأتمنى تطوير ورش السكة الحديد وتوفير الإمكانيات اللازمة لصيانة القطارات».