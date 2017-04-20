مصدر: لهذا السبب لم يجدد وزير البترول لمتحدث الوزارة

التحرير

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تشهد وزارة البترول والثروة المعدنية حالة من الترقب الشديد بعد خواء منصب المتحدث الإعلامى لها منذ بداية أبريل الحالي، بعد بلوغ حمدي عبد العزيز، المتحدث السابق، سن المعاش، رغم تأكيدات مصادر داخل الوزارة نية الوزير، المهندس طارق الملا، التجديد له.

فى الوقت الذى كشف مصدر مسئول داخل الوزارة، أن مسئولين كبار بالوزارة تدخلوا لدى "الوزير" لعدم المد أو التجديد لـ«عبد العزيز» أو حتى التوسط لدى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للموافقة على قرار التجديد له.

وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ"التحرير"، أن وزير البترول وعد متحدث الوزارة السابق بالتجديد له إلا أن الجميع فوجئوا بعدم إصداره قرار يبقي عليه في منصبه؛ لتنتقل صلاحياته إلى ماجدة زغلول مدير إدارة الإعلام البوزارة.



ويعكف "الملا"، حاليا على اختيار متحدث إعلامى جديد للوزارة يكون من داخل قطاع البترول أسوة بوزارة الكهرباء، وطلب من مسئولى وقيادات الوزارة ورؤساء الشركات ترشيح عدة أسماء ليتم الاختيار من بينهم متحدث إعلامى جديد للوزارة، نظرا للحاجة الماسة لوجود شخصية قادرة على التحدث لوسائل الإعلام.

من ناحية أخرى وحسب مصدر بوزارة البترول، فإن هناك اتجاهًا آخر لإسناد مهمة التحدث والتواصل مع وسائل الإعلام لـ"ماجدة زغلول"، التي ترأس المكتب الإعلامى بالوزارة خلال الفترة الحالية، إلا أن يفصلها على المعاش بضعة أشهر، ومن ثم أصبح لزاما على الوزير تعيين متحدث إعلامي جديد.