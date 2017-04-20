التضامن الإجتماعى: 4 ملايين و360 ألف جنيه تعويضات للمباني المضارة بشمال سيناء

العريش - (أ ش أ):
أكد منير أبو الخير، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء أنه جرى صرف مبلغ 4 ملايين و360 ألف جنيه كتعويضات عن المباني التي أضيرت جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة.
وقال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم صرف التعويضات لـ 436 حالة تضررت للمبان الخاصة بها بواقع 10 آلاف جنيه لكل حالة من الحالات التي تم فحص الطلبات التي تقدمت بها وعددها 843 حالة ، مؤكدا اهتمام الوزارة والمحافظة بجميع الفئات وخاصة المنقولين من رفح والشيخ زويد وذوى الاحتياجات الخاصة .
وأضاف أنه تم منح 7660 حالة من أهالي مركزي الشيخ زويد ورفح معاشًا شهريًا بقيمة 700 جنيه شهريا للأسرة التي تضم فردين، و 800 لصاحبة اأكثر من 3 أفراد، بالإضافة إلى زيادة المعاش الضماني من مبلغ 323 جنيها شهريًا ليصل إلى مبلغ 700 للأسرة التي تضم فردين، و800 جنيه للأسرة التي تضم أكثر من اثنين.
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