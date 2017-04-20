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​إنهاء خصومة ثأرية امتدت لـ "14 عاما" بين عائلتين بأسيوط

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​إنهاء خصومة ثأرية امتدت لـ "14 عاما" بين عائلتين بأسيوط ​إنهاء خصومة ثأرية امتدت لـ "14 عاما" بين عائلتين بأسيوط

مصراوي Masrawy

​إنهاء خصومة ثأرية

أسيوط​ - أسامة صديق​

أنهت قيادات مديرية أمن أسيوط​،​ ولجنة ​فض المنازعات​، اليوم الخميس، خصومة ثأرية بين عائلتى "خروف​،​ أبو صوف" بقرية المطيعة ​​بمركز أسيوط، بعد ​مرور ​14 سنة من الخلافات​.

عقدت جلسة الصلح بحضور قيادات المديرية​،​ وإدارة البحث الجنائي​،​ والأمن العام وأعضاء لجنة ​فض المنازعات ​ورجال الدين و​نحو ​500 شخص وبعض أفراد العائلتين وأهالي القرية والقرى المجاورة​، ​بالسرادق المقام أمام مدرسة المطيعة الإعدادية​.​

وجرى التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين وأقر​ا​ بالصلح النهائي بينهما​،​ وأقسم أفراد منهما على عدم العودة للخلاف مرة أخرى​.

وكانت الخصومة الثأرية بين عائلتى "خروف​، ​أبوصوف"​، ​والتي نشأت بتاريخ ​14 مارس ​2003​ ، ​ بسبب خلاف علي تواجد رأس ماشية بالأرض الزراعية الخاصة بأحد أفراد العائلتين.

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