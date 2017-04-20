​إنهاء خصومة ثأرية امتدت لـ "14 عاما" بين عائلتين بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق
أنهت قيادات مديرية أمن أسيوط، ولجنة فض المنازعات، اليوم الخميس، خصومة ثأرية بين عائلتى "خروف، أبو صوف" بقرية المطيعة بمركز أسيوط، بعد مرور 14 سنة من الخلافات.
عقدت جلسة الصلح بحضور قيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائي، والأمن العام وأعضاء لجنة فض المنازعات ورجال الدين ونحو 500 شخص وبعض أفراد العائلتين وأهالي القرية والقرى المجاورة، بالسرادق المقام أمام مدرسة المطيعة الإعدادية.
وجرى التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين وأقرا بالصلح النهائي بينهما، وأقسم أفراد منهما على عدم العودة للخلاف مرة أخرى.
وكانت الخصومة الثأرية بين عائلتى "خروف، أبوصوف"، والتي نشأت بتاريخ 14 مارس 2003 ، بسبب خلاف علي تواجد رأس ماشية بالأرض الزراعية الخاصة بأحد أفراد العائلتين.
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