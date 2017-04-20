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بوتين: الشعب الروسي سيختار خليفتي لرئاسة روسيا

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بوتين: الشعب الروسي سيختار خليفتي لرئاسة روسيا بوتين: الشعب الروسي سيختار خليفتي لرئاسة روسيا

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعب الروسي فقط هو من يختار من يخلفه لرئاسة البلاد من خلال انتخابات ديمقراطية، وليس أي أحد آخر.

وقال بوتين خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المنظمة الروسية "النصر"، إن الرئيس، ليس موظفا يعين، وإنما الشعب فقط هو من يحدد من يكون الرئيس، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان الكرملين قد أعلن في فبراير الماضي أن مشاركة بوتين المحتملة في الانتخابات الرئاسية عام 2018، لا تزال غير مدرجة في جدول الأعمال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في عام 2016، إنه حين تقترب الانتخابات الرئاسية، سينظر إلى الوضع في روسيا والعالم، ويقرر إذا ما كان سيترشح إلى الرئاسة أم لا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في 18 مارس من العام المقبل.

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مصراوي Masrawy

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