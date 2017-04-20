الداخلية الفرنسية: من المبكر الحديث عن دوافع هجوم باريس

باريس- (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية بيير هنري برانديه "إن رجلا خرج من سيارته، مساء اليوم الخميس، بمنطقة الشانزليزيه وفتح النار بسلاح آلي على حافلة بها قوات للشرطة مما اسفر عن مقتل احد عناصرها و اصابة اثنين أخرين.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الفرنسية،أن الرجل تعمد استهداف أفراد الشرطة وحاول الفرار على قدميه مطلقا النار على المزيد من عناصر الشرطة إلا أن قوات الأمن أردته قتيلا،موضحا أنه من المبكر الحديث عن الدوافع وراء هذا الاعتداء.

وأكد أن قوات مكافحة المفرقعات قامت بفحص السيارة التي استقلها مطلق النار،نافيا ما تردد من معلومات عن حدوث اطلاق نار داخل احدى محلات الشانزليزيه.

ودعا المتحدث باسم الداخلية المواطنين إلى تجنب منطقة الشانزليزيه حيث تم اغلاق كل المتاجر محطات المترو.

وقد توجه رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف ومدعى عام باريس ﻓرانسوا مولانز إلى موقع الحادث الذي يشهد تواجدا كثيفا لقوات الشرطة مدعومة بمروحية تحلق في سماء المنطقة.

وقد فتحت نيابة باريس لمكافحة الارهاب تحقيقا حول الاعتداء الذي وقع وسط إجراءات أمنية مشددة في البلاد قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية.