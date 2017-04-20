أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أزمة في الأهلي بسبب عمرو بركات

Google+ Print
أزمة في الأهلي بسبب عمرو بركات أزمة في الأهلي بسبب عمرو بركات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، التفكير في إعارة عمرو بركات، والذي انضم للقلعة الحمراء، في الانتقالات الشتوية الماضية.

وعلم "التحرير" أن عمرو بركات لم يقنع حسام البدري، حتى الآن، وأن أداء اللاعب في المبارايات الودية لم يكن على المستوى المطلوب، عكس ما كان متوقعًا.

ويفكر حسام البدري في إعارة «بركات»، لخوض فرصة جديدة من أجل استعادة مستواه، خاصة وأن فكرة الاستغناء عن اللاعب مرفوضة بسبب أنه لم ينل الفرصة كاملة، ومسألة خروجه ستكلف خزينة النادي الأهلي خسارة كبيرة.

الجدير بالذكر أن عمرو بركات قد انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم ونصف، مُقابل 250 ألف دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي