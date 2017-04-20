أزمة في الأهلي بسبب عمرو بركات

التحرير

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بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، التفكير في إعارة عمرو بركات، والذي انضم للقلعة الحمراء، في الانتقالات الشتوية الماضية.

وعلم "التحرير" أن عمرو بركات لم يقنع حسام البدري، حتى الآن، وأن أداء اللاعب في المبارايات الودية لم يكن على المستوى المطلوب، عكس ما كان متوقعًا.

ويفكر حسام البدري في إعارة «بركات»، لخوض فرصة جديدة من أجل استعادة مستواه، خاصة وأن فكرة الاستغناء عن اللاعب مرفوضة بسبب أنه لم ينل الفرصة كاملة، ومسألة خروجه ستكلف خزينة النادي الأهلي خسارة كبيرة.

الجدير بالذكر أن عمرو بركات قد انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم ونصف، مُقابل 250 ألف دولار.