بتكلفة 550 مليون جنيه.. إنشاء طريق مواز لـ«ساحلي كفر الشيخ»

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أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ طريق جديد مواز للطريق الدولي الساحلي، خلال أيام، بطول 36 كيلو مترًا، بتكلفة 550 مليون جنيه.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا الطريق يمر من "طريق الهُكس"، من رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ - البرلس"، من أمام البورصة الدولية للأسماك، لربط مركزي الرياض، وسيدى سالم، بمركزي فوه، ومطوبس، ثم بالطريق الدولي الساحلي، مرورًا برافد قرية الروس التابعة لمركز مطوبس.

وأكد المحافظ، بحسب بيان، أن هذا الطريق سيخدم عددًا من مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل النقل، والحركة الداخلية، بين مدن المحافظة، ومحافظات الجمهورية، والبورصة الدولية، للأسماك، والمشروعات القومية، وكذا لخدمة الثروة السمكية، والحاصلات الزراعية، موضحًا أنه سيكون له ميزات نوعية في دعم الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح، أن الفترة القليلة القادمة سيجري فيها تنفيذ عدة محاور لربط الطرق الرئيسية، ببعضها البعض، من خلال شبكة طرق جيدة، تربط مراكز ومدن المحافظة، بالمحافظات المجاورة، والطرق السريعة، والطريق الدولي الساحلي لتسهيل حركة المرور.