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بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات دائرة أبو كبير

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بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات دائرة أبو كبير بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات دائرة أبو كبير

التحرير

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أغلقت اللجنة العامة للانتخابات، صناديق الاقتراع بلجان الدائرة السابعة في محافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة أبو كبير، بعد انتهاء الموعد المقرر للتصويت، في اليوم الثاني من جولة الإعادة.

انتهى اليوم الثانى والأخير من جولة الإعادة التى جمعت مرشحين اثنين هما الدكتور محمد حبيب والشيخ صبرى عبادة، وسط إقبال ضعيف على الانتخابات التكميلية، التى تجري على مقعد الدائرة الذى أعلن خلوه بعد تعيين نائب الدائرة الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين.

وظهرت اللجان على مدار اليوم خالية من الناخبين إلا من أعداد قليلة جدًا على غرار ما حدث في الجولة الأولى.

فيما لم تخل الانتخابات من بعض الخروقات التى رصدتها اللجنة المشرفة في صورة شكاوى وردت ضد أحد المرشحين بدفع رشاوى مالية لاستنفار الناخبين ودعوتهم للتصويت له، والثانية خرق الصمت الانتخابى، فى الوقت الذى تقدم فيه أحد المرشحين بشكوى للجنة العليا ضد مسئولى لجنتين بالرحمانية، لتركهم اللجنتين والخروج لتناول الطعام خارج مراكز الاقتراع.

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية كان قد تابع العملية الانتخابية على مدار يوميها، وأكد أن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات أو شكاوى تتعلق بوجود مشكلات أو خروقات تشوب الانتخابات، وناشد المواطنين بالتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويساهم فى تحقيق آمالهم وطموحاتهم، بعدما أكد أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .

ووفقًا لما حددته اللجنة العليا للانتخابات، فمن المقرر أن يتم الفصل في التظلمات وإعلان النتيجة النهائية، غدا الجمعة، وبعد غد السبت.

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التحرير

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