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خالد الجندي: منكرو الثعبان الأقرع «سفهاء وأعداء للدين»

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خالد الجندي: منكرو الثعبان الأقرع «سفهاء وأعداء للدين» خالد الجندي: منكرو الثعبان الأقرع «سفهاء وأعداء للدين»

التحرير

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رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، على منكري وجود «ثعبان أقرع» في قبر المُذنب لتعذيبه، واصفًا إياهم بـ«بعض المارقين والجاهلين والماجنين».

استدل الجندي، بما رواه الشيخان، عن أبو هريرة، أن رسول الله قال: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ)".

تابع خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «DMC»، أن «أعداء السنة والدين، والعلمانيين، والجهلاء، والسفهاء، يستهزئوا من وجوده، وسخروا منا، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

أضاف الجندي، أن «لفظ أقرع يعني شيء مخيف، شجاعًا أقرع تعني ثعبان مقتحم»، مشيرًا إلى أنه تم إهانة الإسلام من بعض السفهاء لا يتخيلها عقل.

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التحرير

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