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وزير النقل: أذهب لمجلس الوزراء بالمترو.. و«الزحمة بتسعدني»

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وزير النقل: أذهب لمجلس الوزراء بالمترو.. و«الزحمة بتسعدني» وزير النقل: أذهب لمجلس الوزراء بالمترو.. و«الزحمة بتسعدني»

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن إجمالى ما يستهلكه مرفق النقل يوميًا من المواد البترولية يقدر بحوالى 200 ألف طن سولار، موضحًا أن حلمه تطوير مترو الأنفاق ليستقله محدودو الدخل والقادرون أيضًا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونة قائلا: "نفسى اللى معاه عربية يركنها ويركب المترو"، مشيرًا إلى أن هناك 3 ملايين راكب يستقلون مرفق مترو الأنفاق يوميًا بالخطوط الثلاثة، موضحًا أن أهمية الخط الثالث والرابع للمترو تأتى فى الربط بين محاور القاهرة، وسيتم إضافة 50 كيلو زيادة لشبكة مترو الأنفاق، خلال عام 2020، لافتًا إلى أن تكلفة الكيلو متر الواحد مليار و800 مليون جنيه من أعمال الحفر وخلافه.

وأوضح وزير النقل، أنه يستقل المترو أثناء توجهه إلى مجلس الوزراء، كما أنه يتابع سير العمل به على مدار الساعة، قائلا: "أنا بسعد لما بلاقى المترو زحمة، ولما كنت فى كوريا قالوا ليا إحنا لو لقينا المترو فاضى بنقلق".

وتابع قائلاً: "الزحمة هى السمة الأساسية لمرفق مترو الأنفاق بكل دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك أمن إدارى بمرفق المترو، ويجب توفير البديل قبل أى شىء".

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التحرير

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