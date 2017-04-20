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وزير السياحة: طائرات سعودية إضافية لنقل المعتمرين العالقين في مطار القاهرة

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وزير السياحة: طائرات سعودية إضافية لنقل المعتمرين العالقين في مطار القاهرة وزير السياحة: طائرات سعودية إضافية لنقل المعتمرين العالقين في مطار القاهرة

التحرير

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قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن أزمة معتمري الخطوط العالقين بمطار القاهرة الدولي ستحل تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة، موضحًا أن السلطات السعودية سترسل طائرات خلال الساعات القادمة كفيلة بحل الأزمة وإنهاء حالة التكدس بالمطار، ونقل المعتمرين إلى الأراضي السعودية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، أنه من المقرر أن ترسل السعودية قرابة 10 طائرات خلال الساعات القادمة ستنقل المعتمرين إلي جدة والمدنية المنورة، مشيرًا إلى قيامه باتصال هاتفي بالأمير سلطان رئيس دائرة الطيران المدني السعودي، والذي وعده بحل الأزمة وعدم تكرارها.

وكشف الوزير أسباب أزمة المعتمرين، وهى تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة والمدينة، وأدت إلى تكدس المعتمرين المسافرين من القاهرة، وكذلك المعتمرين العائدين من مطار جدة.

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التحرير

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