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صور| سيدات «وادي ميعر» يطالبن بإنشاء مدرسة ثانوي للبنات

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صور| سيدات «وادي ميعر» يطالبن بإنشاء مدرسة ثانوي للبنات صور| سيدات «وادي ميعر» يطالبن بإنشاء مدرسة ثانوي للبنات

التحرير

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قالت الإعلامية منى سالم، إن المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، أطلق حملة طرق الأبواب بوادي "ميعر"، التابع لمدينة طور سيناء للتعرف على أهم احتياجات المرأة السيناوية بالوادي، والعقبات التي تواجها.

وأضافت أن جميع السيدات بالوادي طالبن بإنشاء مدرسة ثانوية للفتيات، موضحة أن أن الفتيات يتعلمن حتى المرحلة الإعدادية فقط.

وأشارت إلى مطالبة السيدات بإنشاء وحدة صحية بالوادي ورصف الطريق الذي يربطه بمدينة الطور والذي يبلغ طوله حوالي 30 كليو متر.

وأوضحت أن مواطني الوادي اشتكوا من عدم صلاحية مياه الشرب، وزيادة نسبة الملوحة بها مما أثر على صحتهم وصحة أبنائهم، مطالبين بحفر آبار واستخدام مياهها للشرب وأغراض الطهي، لافتة إلى أن المجلس اتبنى هذه المشكلات وجار التنسيق مع الجهات التنفيذية لحلها.

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