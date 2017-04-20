مديرة صندوق النقد: نتعاون مع مصر لحل هذه المشكلة «الكبيرة»

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

وأضافت في تصريحات خلال افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، إن هناك مشكلة كبيرة يجب أن تعالج وهى مسألة ارتفاع معدل التضخم، إلى جانب الإصلاحات الأخرى، وهو ما تقوم به مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين، واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأشارت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو ثانى أكبر برنامج مالى يعمل عليه الصندوق ، وأوضحت فى الوقت ذاته أن مصر بلد كبير تواجه الكثير من التحديات وخاصة التحديات الأمنية.

وكان البنك المركزي المصري، قال في وقت سابق هذا الشهر إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25% في مارس بعدما وصل إلى 33.1% في الشهر السابق.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف.

وفي سياق مختلف أشارت مديرة صندوق النقد إلى أن العالم بحاجة لدعم الإنتاجية عبر زيادة التجارة والإبداع، مؤكدة أن التعاون بين الدول من شأنه المساعدة في تقليص الاختلالات، وخفض معدلات التهرب الضريبي، والوصول لأهداف التنمية المستدامة.