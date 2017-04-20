وزير الاتصالات يبحث مع الشركات اللبنانية الاستثمار في مصر

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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن استراتيجية قطاع الاتصالات في مجال صناعة البيانات العملاقة تهدف إلى جعل مصر مركزا للبيانات الضخمة والعملاقة، موضحًا أنه تم الاتفاق بالفعل مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء وإدارة مجمعات مراكز البيانات العملاقة للتواجد بالسوق المصري؛ للاستفادة من المزايا التنافسية الخاصة في مصر، ومن أهمها الموقع الجغرافي المتميز و الكابلات البحرية التي تمر بها.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مراجعة الاتصالات"، الذي تنعقد دورته الثامنة على مدار يوم واحد في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى المبادرات التي تبنتها الوزارة لوضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية لحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية.

واستعرض القاضي التطورات التي شهدتها مصر في القطاع في ظل العمل في عدد من المشروعات الضخمة بهدف توطين التكنولوجيا في ربوع الوطن وتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات تسهم في تعزيز استخدام الحلول التكنولوجية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وفي اطار ما تحقق من نجاح في الوصول إلى إطار تنظيمي جديد لقطاع الاتصالات من أجل مواكبة التطورات المستمرة في خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة توفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.

والتقى "القاضي" على هامش زيارته لبيروت بجمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القضايا ذات الصلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ذات السياق من المقرر أن "القاضي" اجتماعات اخرى مع ممثلي عدد من الشركات لبحث التواجد في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.