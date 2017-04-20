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سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط

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سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط

مصراوي Masrawy

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أجرى السفير يون سون جو، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم الخميس، جولة بالدير المحرق بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط على هامش زيارته للمحافظة.

وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له المهندسة هويدا الشافعى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمركز القوصية، والقمص فليكسينوس المحرقى، والذي استعرض المعلومات التاريخية والأثرية حول الدير الأثرى وقام بالرد على جميع الاستفسارات التي عرضها السفير والوفد المرافق له.

كما زار السفير ومرافقوه آثار مير والتي تقع غرب قرية مير، والتى تبعد نحو 65 كيلو مترا شمال غرب أسيوط، وتضم مجموعة من المقابر المنحوتة في جسم الجبل لتكون جبانة عاصمة الإقليم القديم لأمراء وحكام المقاطعة الرابعة عشرة التي كانت تعرف باسم "كيس" وفي العصور الرومانية "كوساي" ومعبودها الإله حتحور.

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