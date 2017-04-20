مصدر: مصابان في حالة خطرة جراء حادث تصادم حدائق الأهرام

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المصابين في حالة خطرة، حيث يخضعان لعناية فائقة داخل مستشفى الهرم.

ونجح رجال الإنقاذ البري بقيادة اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، في استخراج جثتين من بين حطام السيارة الملاكي التي تهشمت بالكامل، جراء اصطدامها بأخرى نقل محملة بكمية من أسطوانات الغاز.

وأفاد شهود عيان من قاطني المنطقة، بأن قائد سيارة ملاكي ماركة "سكودا" حاول تفادي بعض المارة بالقرب من البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، فاختلت عجلة القيادة بيده.

وأضاف شهود عيان، أن السرعة الزائدة للسيارة، أدت لاصطدامها من الخلف بسيارة نقل محملة بكمية من أسطوانات الغاز، كانت متوقفة على جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع السائق ومرافقيه الثلاثة.