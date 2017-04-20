الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة قبل الكلاسيكو

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفضت الطعن المقدم من نادي برشلونة، على عقوبة إيقاف نيمار 3 مباريات، التي وقعت عليه بعد طرده في مباراة مالاجا بالدوري.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة رفضت الطعن لأن النادي الكتالوني، لم يقدم أي دليل يساعد على تخفيف العقوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يتجه إلى المحكمة العليا، التي ستصدر قرارها النهائي بشأن الطعن غدًا الجمعة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل، في الدورى الإسباني، وفي حالة رفضت المحكمة الطعن أيضًا سيتأكد غياب نيمار عن الكلاسيكو.