أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة قبل الكلاسيكو

Google+ Print
الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة قبل الكلاسيكو الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة قبل الكلاسيكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفضت الطعن المقدم من نادي برشلونة، على عقوبة إيقاف نيمار 3 مباريات، التي وقعت عليه بعد طرده في مباراة مالاجا بالدوري.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة رفضت الطعن لأن النادي الكتالوني، لم يقدم أي دليل يساعد على تخفيف العقوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يتجه إلى المحكمة العليا، التي ستصدر قرارها النهائي بشأن الطعن غدًا الجمعة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل، في الدورى الإسباني، وفي حالة رفضت المحكمة الطعن أيضًا سيتأكد غياب نيمار عن الكلاسيكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي