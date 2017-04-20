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شهود عيان: الإسعاف تحاول استخراج جثث ضحايا حادث حدائق الأهرام.. ومصدر: "المقطورة دهست أجسادهم"

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شهود عيان: الإسعاف تحاول استخراج جثث ضحايا حادث حدائق الأهرام.. ومصدر: "المقطورة دهست أجسادهم" شهود عيان: الإسعاف تحاول استخراج جثث ضحايا حادث حدائق الأهرام.. ومصدر: "المقطورة دهست أجسادهم"

مصراوي Masrawy

حادث حدائق الأهرام

كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد شهود عيان بمنطقة حدائق الأهرام، أن رجال مرفق الإسعاف والمرور يحاولون استخراج جثث ضحايا حادث السير الذي وقع أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وقال شهود العيان لمصراوي، اليوم الخميس، إن المسعفين يجدون صعوبة في استخراج جثث الضحايا نظرًا لدهسها أسفل المقطورة، وتهشم جميع أجزاء السيارة، وأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج قامت بإحضار "ونش" لرفع السيارة.

فيما أكد مصدر بإدارة مرور الجيزة، أن الصعوبة استخراج الجثث تأتي بسبب دهس جثث الضحايا داخل السيارة.

وتابع الشهود، أن محاولات استخراج الجثث من أسفل السيارة بدأت منذ ثلاث ساعات، ولم تنجح حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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