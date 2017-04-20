بالصور.. بدء فرز الأصوات في الإعادة بدائرة " تلا - الشهداء" على مقعد "السادات"

المنوفية - مروة فاضل:

بدأ فرز الأصوات في اللجان الانتخابية بدائرة " تلا - الشهداء "، بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إغلاق باب التصويت في التاسعة مساءً.

وجرت جولة الاعادة في الانتخابات التكميلية بين كلا من فخري طايل، مرشح حزب مستقبل وطن ومحمد الجحش ابن مركز الشهداء.

وقال اللواء عمرو عزمي، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن نسبة التصويت في يومي جولة الاعادة لم تتعد 10% حيث كان الاقبال ضعيف من الناخبين للادلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين 409 ألف و566 ناخب ب 192 لجنة انتخابية و 104 مقر انتخابي.