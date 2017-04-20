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تامر أمين: «أولادنا قدوتهم علي علوكة وسيد كُخة.. هيطلعوا إيه؟»

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تامر أمين: «أولادنا قدوتهم علي علوكة وسيد كُخة.. هيطلعوا إيه؟» تامر أمين: «أولادنا قدوتهم علي علوكة وسيد كُخة.. هيطلعوا إيه؟»

التحرير

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، إن «عقل الإنسان يتغذى على التعليم والأفكار والثقافات»، لافتًا إلى أن «كل الأفكار التي تدخل عقول المصريين هي تغذية فاسدة».

وأضاف أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «عندنا تاريخ كبير ونماذج مشرفة، علينا أن نقتدي بهم بدلًا من اقتداء أولادنا بـ(علي علوكة وسيد كُخة).. نستنى منهم يطلعوا إيه؟».

تابع: «نحن أصبحنا شعبًا مسممًا في كل شيء، مسمم الذوق والفكر والمشاعر والتعليم والحس والثقافة، تعليم وخطاب ديني وإعلام وفن وموسيقى كله غلط».

وناشد الدولة، قائلًا: «استثمروا في البشر بدلًا من الهشك بشك».

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التحرير

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