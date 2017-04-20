وزير الداخلية: سنكسر شوكة الإرهاب.. وأقباط مصر مثال للوطنية

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استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الخميس، وفدًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات البرلمان وكافة قطاعات "الداخلية"، خاصةً فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، وكفالة الحريات العامة.

وأكد "عبدالغفار"، حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة بشكل كامل من منطلق استراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين التى كفلها الدستور، بما يُعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

وقدم الوزير العزاء للشعب المصري فى شهداء كنيستى طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين، مؤكدًا أن أقباط مصر لايزالوا يضربون مثلًا غير مسبوق في الوطنية والفداء، سيخلده التاريخ في ذاكرته، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم في صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة، تتضافر فيها فاعليات كافة قطاعات المجتمع، وتلاحم مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

وأشار"عبدالغفار"، إلى أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات، إلاّ أن المعركة لم تنته، و"الداخلية" مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب، والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة، والتي أصبحت آفة دولية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تحمي نفسها بمفردها منه، وهو ما يتطلب جهدًا ممنهجًا إقليميًا ودوليًا لمواجهة هذه الظاهرة.

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة أن يعي الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها، منوهًا بالدور المحوري الذي يضطلع به النواب في تبصير الشعب المصري بحجم المخاطر المحدقة بالوطن؛ للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه واستقراره.

كما حرص "عبدالغفار"، على بعث رسالة طمأنة بشأن الأوضاع في سيناء من خلال النواب، مبيَّنًا أن هناك جهوداً ضخمة تبذل لإقرار الأمن والاستقرار بها، وأن الحالة الأمنية أصبحت أفضل بكثير بعد النجاحات الأمنية التي تحققت، وبات يشعر بها المواطن السيناوي.

وأوضح أن النهج التدريبي لأعضاء هيئة الشرطة يعد من الثوابت الاستراتيجية لدى الوزارة؛ لصقل قدراتهم في مواجهة الجريمة سواء الجنائية أو الإرهابية، وأشار إلى اهتمام الوزارة بذات القدر بإدماج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في منظومتها التدريبية، وما تقدمه من خدمات جماهيرية للمواطنين.

وفي نفس السياق، أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان، دعمهم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى حرصهم على استصدار التشريعات التي تعضد مسيرة جهاز الأمن، وتكفل له القدرة على أداء دوره المحوري في تدعيم أمن وإستقرار الوطن، ومده بأحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الأمنية، ومنحه الفرصة لتحسين الظروف الإجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة؛ بما يعزز من قدرتهم على الأداء الفاعل فى إنفاذ القانون ومواجهة كافة صور الخروج عنه.

ولفت بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية وضع ضوابط قانونية تكفل مواجهة ما تروجه العناصر الإرهابية والإخوانية من شائعات ومغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف تدمير عقول الشباب واستقطابهم فكريًا لصالح مؤامرتها الإرهابية.

وفي ختام اللقاء أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجنة وأجهزة الوزارة المعنية بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن.