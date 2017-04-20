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رئيس مطار القاهرة: 9 طائرات إضافية للمعتمرين العالقين.. وباقي 1200 فرد فقط

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رئيس مطار القاهرة: 9 طائرات إضافية للمعتمرين العالقين.. وباقي 1200 فرد فقط رئيس مطار القاهرة: 9 طائرات إضافية للمعتمرين العالقين.. وباقي 1200 فرد فقط

التحرير

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أكد مجدى إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أن فريق إدارة الأزمات كان يدير أزمة المعتمرين العالقين على الخطوط الجوية بالمطار، لافتاً إلى أن اتصالات وزير الطيران بنظيره السعودى أسفرت عن إحداث تقدم كبير بالأزمة، حيث وصل إلى القاهرة رئيس سلطة الطيران السعودى، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية.

 وأضاف "إسحق" فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك 9 طائرات إضافية، وصلت مطار القاهرة تابعة للخطوط السعودية، تم إقلاع 6 طائرات وجارى تجهيز ثلاثة آخرين، مشيرًا إلى أن عدد العالقين بالمطار حالياً حوالى 1200 معتمر سينتظرون بالفنادق لحين تسفيرهم.

 وأشار رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إلى أن سبب الأزمة يرجع لظروف تشغيل الخطوط الجوية السعودية، وكذلك سوء الأحوال الجوية بالمملكة فى بعض الأيام، لافتًا إلى أنه لا توجد مشاكل بمبنى 2.

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التحرير

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