الجندي: «لولا الزكاة لهلك الفقراء.. اللي معاه أكثر من 6 آلاف جنيه يزكي»

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ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأغنياء والمقتدرين من أبناء الوطن، بإخراج زكاة المال، قبل شهر رمضان المبارك، قائلًا: «الناس مكروبة ومش عاوزين نفتح الجورنال نلاقي حد انتحر لضيق ذات اليد».

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، «عاوزين الناس تكون جاهزة، والبعض اعتاد إنهم يأخروا الزكاة في الآخر خالص، معلش خروجها قبل رمضان»، مشدّدًا على أنه «لولا الزكاة لهلك فقراء المسلمين».

تابع: «اللي معاه أكثر من 6 آلاف جنيه يزكي عشان الفقراء، طلع ربع العشر، عن كل ألف 25 جنيه، يعني كل اللي هتطلعهم في السنة كاملة 125 جنيهًا».