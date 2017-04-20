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فيديو| عبد الله النجار: تكفير داعش «مسألة شكلية»

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فيديو| عبد الله النجار: تكفير داعش «مسألة شكلية» فيديو| عبد الله النجار: تكفير داعش «مسألة شكلية»

التحرير

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قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مساء الخميس، إن «مسألة تكفير الأزهر لتنظيم داعش الإرهابي، شكلية ولا تُسمن ولا تُغني من جوع»، مشدّدًا على أنهم ارتكبوا جرائم تتجاوز نطاق الكفر.

أضاف النجار، خلال حواره ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «هؤلاء الإرهابيون يفعلون أكثر مما يفعله الكفار، لقد تجاوزوا هذه الكلمة، هل المطلوب كلمة الكفر؟ أم المطلوب حقًا تقييم هذه الجرائم النكراء التي لا يُقرها أي دين أو عرف ولا تمت للإنسانية بصلة».

تابع: «يقال الأزهر لم يُكفر داعش.. هل التكفير هي المعضلة التي ستُنهي هذه الموبقات التي يفعلها الداعشيون؟ هم أكثر من الكفر منزلة، هم أشد من المنافقين، وفئة من المجرمين لم يعهد لها التاريخ الإسلامي نظير».

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التحرير

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