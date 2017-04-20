بالصور.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، إلى الدور النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، بعد تغلبه على فريق وداد سمارة المغربي 33/18، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، حيث لم يسمح للفريق المغربي بالتقدم في النتيجة طيلة شوطي المباراة.

وتمكن الأهلي من إنهاء الشوط الأول لصالحه 17/7، قبل أن ينجح في حسم اللقاء لصالحه بفارق 15 هدفًا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة النهائية من البطولة يوم السبت المقبل، أمام الفائز من فريقي رجاء أغادير والحمامات التونسي في اللقاء الذي يقام بعد قليل.