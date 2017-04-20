وزير الداخلية: الإرهاب يستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

التقى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الخميس، وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد؛ وذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب وقطاعات الوزارة، خاصةً فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.

ورحب وزير الداخلية - في بداية اللقاء - بأعضاء اللجنة، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة بشكل كامل من منطلق إستراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين التي كفلها الدستور، بما يُعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

وحرص وزير الداخلية على توجيه العزاء للشعب المصري في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمدنيين، مؤكدا أن أقباط مصر يضربون مثلاً غير مسبوق في الوطنية والفداء سيخلده التاريخ في ذاكرته، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم في صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فاعليات كافة قطاعات المجتمع في لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

وأشار الوزير، إلى أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم، ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات، إلا أن المعركة لم تنتهي، وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة التي أصبحت آفة دولية، مشددا على أنه لا توجد دولة فى العالم يمكنها أن تحمي نفسها بمفردها منه، وهو ما يتطلب جهد ممنهج إقليمي ودولي؛ لمواجهة هذه الظاهرة.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن يعي الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في تبصير الشعب المصري بحجم المخاطر المحدقة بالوطن للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه واستقراره.