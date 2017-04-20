غدًا.. حسم موقف نيمار النهائي من المشاركة بالكلاسيكو

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يتحدد مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، غدًا الجمعة، من مشاركته، بلقاء الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم الأحد، المُقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة استأنف ضد إيقاف نيمار لـ3 مباريات أمس الأربعاء، وإذا رفض طلبه سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" الذي ستجتمع غدًا لإصدار قرارها بخصوص مشاركة البرازيلي يوم الأحد من عدمها.

وكان نيمار أوقف من لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني 3 مباريات لطرده في لقاء مالاجا، قبل الجولة الماضية، بسبب سلوكه الخاطئ تجاه الحكم الرابع، وغاب عن لقاء ريال سوسيداد، يوم السبت الماضي، والذي فاز فيه برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.