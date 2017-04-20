«فرانس فوتبول» ترشح 12 مدربًا لتدريب برشلونة خلفًا لإنريكي

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رشحت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 12 مديرًا فنيًا، لخلافة لويس إنريكي مدرب برشلونة، الذي أعلن رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت المجلة الفرنسية الشهيرة، إلى أن سياسة النادي الإسباني، تميل في السنوات الأخيرة نحو التعاقد مع مدرب شاب، كي يكرر الإنجازات التي حققها بيب جوارديولا وإنريكي، وحتى الراحل تيتو فيلانوفا.

وأجرت فرانس فوتبول استطلاعًا للرأي لقراء المجلة، لاختيار المرشح الأفضل لخلافة لويس إنريكي، حيث رشحت في هذا الاستفتاء 12 مدربًا، بينهم خوان كارلوس أونزوي المدرب المساعد لإنريكي، وكذلك جيرارد لوبيز مدرب الفريق الاحتياطي في النادي الكتالوني، إضافة إلى تشافي هرنانديز قائد البارسا السابق ولاعب السد القطري الحالي.

أما الأسماء الأخرى، فهي لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، وخليفته أوناي إيمري، وكذلك الثلاثي الهولندي فيليب كوكو مدرب بي إس في أيندهوفن، ورونالد كومان مدرب إيفرتون، وجيوفاني فان برونكهورست مدرب فينورد روتردام.

كما ضمت قائمة المرشحين أيضًا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، وإيزيبيو ساكرستان مدرب ريال سوسيداد، بالإضافة إلى خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، وإرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو.