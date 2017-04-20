"لوبان".. مرشحة الرئاسة الفرنسية تكشف أصولها المصرية

(مصراوي):

قال موقع "فرانس 24" إن مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، كشفت في الـ5 من الشهر الجاري، أن لها أصولا قبطية مصرية، حيث صرحت خلال تجمع انتخابي في بربينيان أن والدة جدتها "كانت تدعى بولين، قبطية ولدت في مصر، وعاشت معظم حياتها وأنجبت جدتها".

ولفت الموقع في تقرير له، الخميس، إلى أن لوبان، مرشحة الجبهة الوطنية في فرنسا عبرت عن تعاطفها مع أقباط مصر الذين تستهدفهم هجمات إرهابية ينفذها إسلاميون متطرفون، وكشفت على هامش تجمع انتخابي في بربينيان.

وتابعت لوبان أنها تفكر في أسلافها وفي الثمن الباهظ الذي يدفعه أقباط مصر في الصراع الرهيب الذي نواجهه ضد الجهاديين، وذلك في إشارة للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا في 9 أبريل كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكاتدرائية المرقسية في مدينة الإسكندرية وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

ولفت الموقع إلى أن بيانات موقع "جينيريت" الذي يتضمن قاعدة بيانات بشأن أصول العائلات الفرنسية، تفيد بأن "بولين" ولدت بالفعل في مصر وهي من جدة والدتها بيرات لالان، التي تنحدر عائلتها من الجنوب والتي عملت خصوصا في بيع النبيذ في ميدوك.

كما أوضح خبير الأنساب جان لوي بوكارونو في بورتريه خاص بأصول مارين لوبان نشر عام 2011 في أتلانتيكو أن هذه الجدة القبطية تنحدر من عائلة مائة بالمائة مالطية انتشرت في القرن التاسع عشر "في المشرق وتونس والجزائر، حيث تزوج أفرادها من إيطاليين ويهود وعرب، مشيرا إلى أن هذه الفتاة الإسكندرانية تزوجت عام 1907، في القاهرة، بقائد أشغال في حظائر بناء، وفقًا لـ"فرانس 24".