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السجن لقيادي بالحزب القومي الألماني لرسمه وشما نازيا

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السجن لقيادي بالحزب القومي الألماني لرسمه وشما نازيا السجن لقيادي بالحزب القومي الألماني لرسمه وشما نازيا

مصراوي Masrawy

وشم عليه صور رمزية لأحد معسكرات الاعتقال النازية

براندنبورج/ هافل (ألمانيا) -(د ب أ)

قررت محكمة ألمانية توقيع عقوبة السجن ثمانية أشهر على مارسيل تسيش، عضو الحزب القومي الألماني (حزب النازيين الجدد) ،بولاية براندنبورج بعد أن أظهر علانية وشما نازيا داخل أحد حمامات السباحة.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة العليا في الولاية يوديت يانيك، اليوم الخميس، إن المحكمة تجاهلت الاستئناف الذي تقدم به تسيش /28 عاما/ ضد قرار المحكمة الجزئية في نويروبين واصفة إياه بأنه واضح البطلان.

كانت جريدة "ميركيشه ألجماينه" أول من نشر هذا الخبر اليوم الخميس.

وكان تسيش النائب عن دائرة بارنيم أظهر في نوفمبر 2015 وشما عليه صور رمزية لأحد معسكرات الاعتقال النازية وكتب إلى جواره "لكل ما يستحقه" داخل أحد الحمامات العامة.

يذكر ان إظهار الرموز النازية علنا مجرم وفق الدستور الألماني.

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مصراوي Masrawy

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