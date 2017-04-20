تعليم القليوبية تطلق برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إنه جرى إطلاق برنامج لدعم، وإصلاح التعليم الفني، بالمحافظة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق آليات ما يسمى ببرنامج" TVET"، المتضمن لأليات وأساسيات جودة التعليم الفنى، من خلال إدارة الجودة بالمديرية، برئاسة الدكتورة هناء زايد، وبالتنسيق مع التعليم الفنى بالمديرية، برئاسة الصادق السيد.

وأشار عجلان، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى البدء في تطبيق البرنامج، بإدارة قليوب التعليمية، بالمرحلة الثانية والتدريب على تشكيل الهيكل التنظيمي، لوحدة التدريب والجودة، وتنمية مهارات أعضاء الوحدة، بأدوارهم، والتواصل الفعال مع هياكل الوحدة، والتدريب على إعداد رؤية ورسالة للمدرسة واستيفاء البيانات الإحصائية للمدرسة.