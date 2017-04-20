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​بالصور.. سفير كوريا الجنوبية يزور "دير المحرق" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (1)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (1)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (2)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (2)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (3)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (3)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (4)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (4)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (6)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (6)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (5)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (5)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (7)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (7)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (8)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (8)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (9)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (9)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (10)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (10)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (11)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (11)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (12)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (12)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (13)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (13)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (14)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (14)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (15)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (15)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (16)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (16)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (17)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (17)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (18)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (18)

سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (19)سفير كوريا الجنوبية يزور دير المحرق بأسيوط (19)

أسيوط – أسامة صديق:

استقبلت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، اليوم الخميس، السفير يون سون جو، سفير كوريا الجنوبية، ورافقت "الشافعي"، السفيرَ في زيارة لأحد أهم المعالم الأثرية والسياحية بمركز ومدينة القوصية، وهو دير المحرق الكائن بقرية رزقة الدير.

وكان في استقبالهم عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، والقمص فليكسينوس المحرقي، والذي استعرض معلومات تاريخية وأثرية أمام السفير ومرافقيه، وردّ على جميع الاستفسارات التي عرضها الزائرون، وجرى التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع الآباء الرهبان والقيادات التنفيذية والأمنية بمركز القوصية.

يذكر أن دير المحرق يبعد حوالي 12 كيلومتر غرب مدينة القوصية، وعلى بُعد نحو 327 كيلو مترًا جنوب القاهرة، و48 كيلو مترًا شمال أسيوط، كما اصطحبت رئيس المركز، السفير ومرافقيه في زيارة لآثار مير، والتي تقع غرب قرية مير، وتبعد نحو 65 كيلو مترًا شمال غرب أسيوط، وتضم مجموعة من المقابر المنحوتة في جسم الجبل لتكوّن جبانة عاصمة الإقليم القديم لأمراء وحكام المقاطعة الرابعة عشرة، المعروفة باسم "كيس"، وفي العصور الرومانية كانت تُعرف بــ"كوساي"، وكان معبودها الإله حتحور.

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، التقى، اليوم الخميس، بمكتبه، السفير يون سون غو، سفير دولة كوريا الجنوبية لدى القاهرة، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، في إطار مشروع تعزيز الكفاءة الدراسية والتكنولوجيا المتقدمة والبحوث بالجامعات المصرية، من خلال التعاون بين وزارة التعليم الكورية والمصرية.

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