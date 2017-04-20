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شهود عيان يروون تفاصيل حادث مروع أودى بحياة 4 أشخاص بحدائق الأهرام

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مصراوي Masrawy

شهود عيان يروون تفاصيل حادث مروع أودى بحياة 4 أشخاص بحدائق الأهرام حادث مروع أودى بحياة 4 أشخاص بحدائق الأهرام

كتب - محمد شعبان ومحمد الصاوي:

كشف شهود عيان، عن ملابسات حادث تصادم أودى بحياة 4 أشخاص بطريق الفيوم الصحراوي، اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان من قاطني المنطقة، بأن قائد سيارة ملاكي ماركة "سكودا" حاول تفادي بعض المارة بالقرب من البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، فاختلت عجلة القيادة بيده.

وأضاف شهود عيان، أن السرعة الزائدة للسيارة، أدت لاصطدامها من الخلف بسيارة نقل محملة بكمية من أسطوانات الغاز، كانت متوقفة على جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع السائق ومرافقيه الثلاثة.

وناشد الأهالي بإنشاء كوبري للمشاة؛ حفاظا على أرواح المواطنين، خاصة مع تكرار تلك الحوادث بصفة دورية.

حادث مروع أودى بحياة 4 أشخاص بحدائق الأهرام

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مصراوي Masrawy

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