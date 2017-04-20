الجمعة.. انطلاق فعاليات مهرجان الزفاف Cairo wedding Festival

- مصراوي

تنطلق غدًا فعاليات مهرجان الزفاف الأشهر "Cairo wedding Festival" في أب تاون كايرو بالمقطم.

ويستضيف المهرجان عددًا كبيرًا من الخبراء والمتخصصين في مجال تنظيم الأفراح، وكل ما يهم المقبلين على الزواج.

ويتميز المهرجان بعروض أزياء لأحدث صيحات فساتين الزفاف من أشهر بيوت الأزياء، وكذلك عرض خاص للمجوهرات من أرقى مصممي المجوهرات في مصر والشرق الأوسط.

كما يضم المهرجان أشهر الفنادق وأماكن إقامة الأفراح وخبراء التجميل ومصففي الشعر وأطباء الأسنان، بالإضافة إلى منظمي الأفراح والمصورين وصانعي تورتة العروس والشيكولاته، وشركات السياحة المتخصصة في رحلات شهر العسل.

من جانبه، قال ياسر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمهرجان، إن كل العارضين سيقدمون أفضل ما لديهم هذا العام من عروض مميزة وتخفيضات كبيرة لضيوف المهرجان، مؤكدًا أنه من المفيد لكل المقبلين على الزواج زيارة هذا الحدث المهم، والاستفادة من العروض المقدمة التي لا مثيل لها.

وذكر أنه بإمكان الضيوف مقابلة أهم الخبراء والاستشاريين، وكذلك أشهر أخصائي التجميل والعناية بالبشرة، مع الاستمتاع ببرنامج فني وترفيهي متميز.

وسيستضيف المهرجان العديد من نجوم الفن والمجتمع من بينهم، مي عمر، رشا مهدي، وحنان مطاوع.