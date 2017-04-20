السيد نصر: طريق جديد لربط "كفرالشيخ برافد الروس"

كفر الشيخ - (أ ش أ):

صرح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الخميس، بأنه سيتم خلال أيام البدء في تنفيذ طريق جديد مواز للطريق الدولي الساحلي، بطول 36 كم وبتكلفة 550 مليون جنيه، ويمر هذا الطريق " طريق الهكس " من رافد الطريق الدولي " كفرالشيخ - البرلس" من أمام البورصة الدولية للأسماك لربط مركزي الرياض وسيدي سالم بمركزي فوة ومطوبس ثم بالطريق الدولي الساحلي مرورا برافد الروس.

وقال المحافظ في تصريحات اليوم الخميس، إن هذا الطريق يخدم عددا من مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل النقل والحركة الداخلية بين مدن المحافظة من ناحية ومحافظات الجمهورية والبورصة الدولية للأسماك والمشروعات القومية من ناحية أخرى وخدمة الثروة السمكية والحاصلات الزراعية.. لافتا إلى أنه سيكون له ميزات نوعية في دعم الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح أن الفترة القادمة سيتم فيها تنفيذ عدة محاور لربط الطرق الرئيسية ببعضها البعض من خلال شبكة طرق جيدة تربط مراكز ومدن المحافظة بالمحافظات المجاورة والطرق السريعة والطريق الدولي الساحلي لتسهيل حركة المرور ولتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والخدمية وتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

فضلا عن المشروعات المزمع إقامتها ومن أهمها المنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة التي تقام على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليار جنيه، لتوفير 250 ألف فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والاستثمار والأوقاف، لتحقيق حلم أبناء المحافظة بأن تكون محافظة كفر الشيخ من أولى محافظات الجمهورية من حيث نظافة البيئة وجودة الحياة.