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إحالة مخالفات مشروع خزانات الشرب برأس البر للتحقيق

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إحالة مخالفات مشروع خزانات الشرب برأس البر للتحقيق إحالة مخالفات مشروع خزانات الشرب برأس البر للتحقيق

مصراوي Masrawy

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم

قال المهندس محمد عسل، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اليوم الخميس: "إنه أحال مخالفات مشروع إنشاء وتطوير خزانات مياه الشرب برأس البر لإدارة الشئون القانونية بالشركة، للتحقيق فيها، وذلك بعد أن رصدت لجان المتابعة وجود مخالفات إنشائية، وأن التنفيذ غير مطابق للمواصفات".

وكشف مصدر بديوان عام المحافظة، أن الشركة حصلت على مقاولة تنفيذ المشروع بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما تأخرت عن إنهاء الأعمال وتسليم الخزانات مطلع مارس الماضي، وفقًا للعقد الذي يقضي بتسليمها قبل شم النسيم للبدء في التشغيل التجريبي قبل يونيو المقبل.

كان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعلن في وقت سابق، إنشاء خزانين للمياه بجوار رافع الامتداد العمراني برأس البر، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه على مساحة 5 آلاف متر مربع للخزان الواحد، بإجمالي مساحة 10 آلاف متر مربع، وجرى إدراج المشروع في خطة الشركة، وتجهيز خط المياه الخاص بهذه الخزانات، لتغطية احتياجات رأس البر من مياه الشرب حتى عام 2027.

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