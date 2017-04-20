«محامي القليوبية» تعقد اجتماعا طارئا لتأكيد مقاطعة مجمع محاكم بنها

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عقدت النقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا برئاسة مجدي عبدالقادر المهدي، امتدادا للجمعية العمومية الطارئة السبت الماضي، للتأكيد على قرار مقاطعة مجمع المحاكم الجديد، وتنظيم وقفتين، واحدة بعد غد السبت بمقر المحكمة الحالي، وأخرى امام المجمع الجديد يوم افتتاحه المقرر له الأحد المقبل.

وقال النقيب في تصريحات صحفية، إنه من غير المقبول أن تخصص حجرة واحدة للمحامين، بالمخالفة لمجمعات المحاكم الأخرى، متابعًأ: "كما أنه لا يليق أن يخصص باب لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين وثالث للمتقاضين، في حين نعامل كمحامين مثل المتقاضين، بصورة فيها مهانة".

وأكد المهدي، أنه كان من المنتظر أن يتم تدارك الأمر، والاستجابة لمطلب النقابة العادل بدلا من التصعيد، مشيرا الى أنه لا يوجد قانون من غير عدالة، ولا عدالة من غير محامين.

وأوضح المهدي أن النقابة العامة ليس لها موقف من الأزمة حتى الآن سوى اتصال النقيب العام بمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، الذي وعده بحل الأزمة قبل الافتتاح، وهو ما لم يتم الى الآن.

من جانبه أكد طارق جيش، وكيل النقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية، ان النقابة الفرعية تلقت اتصالات بتضامن عدد من النقابات الفرعية معها في الأزمة، ومنها نقابة السويس وجنوب القليوبية، معربا عن أمله في تلبية مطالب المحامين قبل مزيد من التصعيد، في وقت يحتاج منا الوطن الى تضافر الجهود والتكاتف لمحاربة الارهاب الغاشم، الذي يهدد أمن واستقرار البلاد.