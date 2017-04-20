مندوب مصر بمجلس الأمن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قنبلة موقوتة

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قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن، إنَّ القاهرة طلبت من الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، خاصة وأنّ المجتمع الدولي متأكدٌ تمامًا أنّ حل الدولتين وفقًا لحدود 4 يونيو 1967 هو الأمثل لحل الصراع، واسترجاع الشعب الفلسطيني حقه في العيش بكرامة في وطنه، وللشعب الإسرائيلي الذي يسعى للعيش بأمان في إطار علاقات حُسن الجوار.

وأضاف "أبو العطا"، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي، أنّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُمثِّل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحطة.

ودعا أبو العطا المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية للعمل على تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.