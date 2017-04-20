بالصور.. مصرع 4 شباب في حادث مروع بحدائق الأهرام

مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي ومحمد شعبان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة هائلة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز كانت تقف على جانب الطريق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الحادث أسفر عن وفاة مستشقى السيارة الملاكي الأربعة، بعد تهشم السيارة بالكامل.

وأشار المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.