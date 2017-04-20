أخبار عاجلة

العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مصرع 4 شباب في حادث مروع بحدائق الأهرام

Google+ Print
بالصور.. مصرع 4 شباب في حادث مروع بحدائق الأهرام بالصور.. مصرع 4 شباب في حادث مروع بحدائق الأهرام

مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي ومحمد شعبان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة هائلة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز كانت تقف على جانب الطريق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الحادث أسفر عن وفاة مستشقى السيارة الملاكي الأربعة، بعد تهشم السيارة بالكامل.

وأشار المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟

هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟

بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء

بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء

بالصور.. حكاية "عم ممدوح".. ساقي رواد مساجد الأولياء بماء الأعشاب

بالصور.. حكاية "عم ممدوح".. ساقي رواد مساجد الأولياء بماء الأعشاب