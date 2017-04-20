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محاكمة وزير المالية الأسبق في النمسا بتهمة الفساد

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محاكمة وزير المالية الأسبق في النمسا بتهمة الفساد محاكمة وزير المالية الأسبق في النمسا بتهمة الفساد

مصراوي Masrawy

محاكمة وزير المالية الأسبق في النمسا بتهمة الفساد

فيينا - (د ب أ)

أعلنت المحكمة العليا في فيينا اليوم الخميس ان وزير المالية النمساوي الأسبق كارل-هاينس جراسر سيحاكم في قضية كسب غير مشروع تتعلق ببيع عقارات مملوكة للحكومة.

ويواجه العضو السابق في حزب الحرية اليميني المتطرف و 14 من المتهمين الآخرين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.

ووفقا لقرار الاتهام، ساعد جراسر مستثمرا خاصا على الفوز بمزاد خاص ببيع 60 ألف شقة مملوكة للحكومة تم خصخصتها في عام 2006.

وثارت مزاعم حول تقديم جراسر معلومات للمستثمر عن السعر المحدد للمزاد بما يتيح له التغلب على المتنافسين الآخرين.

وفي المقابل، تردد أن المشتبه بهم قد حصلوا على 6.9 مليون يورو ( 1.10 مليون دولار)، أو ما يعادل واحد في المئة من سعر البيع البالغ 961 مليون يورو.

ونفى جراسر هذه الاتهامات.

وشغل جراسر منصب وزير المالية في الفترة من 2000 إلى 2007. وترك حزب الحرية في عام 2002 بسبب الصراعات الداخلية.

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مصراوي Masrawy

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